Ziua limbii române va fi sărbătorită și în Ucraina

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care Ziua limbii române va fi marcată oficial și în Ucraina.

Aflat în vizită oficială în România, Volodimir Zelenski a susținut o conferință împreună cu președintele Nicușor Dan, unde a subliniat că noua sărbătoare va fi un semn de respect față de comunitatea românească din Ucraina:

„Pentru dezvoltarea cooperării noastre umanitare și culturale și pentru consolidarea respectului dintre popoarele noastre, am semnat un decret privind instituirea în Ucraina a Zilei Limbii Române”.

Decretul prevede că Ziua limbii române va fi sărbătorită în fiecare an la 31 august și intră în vigoare din momentul publicării.

În România, ziua limbii ucrainene este marcată pe data de 9 noiembrie.