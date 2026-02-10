Muzeele Naționale din Republica Moldova au zile cu intrare liberă, o oportunitate bună de a descoperi patrimoniul cultural, comunică Ministerul Culturii al republicii Moldova.

Muzeul Național de Artă și Muzeul Literaturii Române pot fi vizitate gratuit în ultima zi de miercuri;

La Muzeul Național de Istorie , accesul este gratuit în ultima zi de joi a lunii;

Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală oferă intrare liberă în ultima zi de vineri a lunii;

Muzeul de Istorie a Evreilor din Moldova poate fi vizitat gratuit în orice zi.

În Republica Moldova există mai multe muzee impresionante , inclusiv Muzeu al Pompierilor, care poate fi cel mai convingător argument pentru educția antiincendiară.