Zile când poți vizita un muzeu, economisind bani

Pojar la Bălți, (Muzeul Pompierilor)
Muzeele Naționale din Republica Moldova au zile cu intrare liberă, o oportunitate bună de a descoperi patrimoniul cultural, comunică Ministerul Culturii al republicii Moldova.
La Muzeul Național de Istorie, accesul este gratuit în ultima zi de joi a lunii;
Muzeul Național de Artă și Muzeul Literaturii Române pot fi vizitate gratuit în ultima zi de miercuri;
Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală oferă intrare liberă în ultima zi de vineri a lunii;
Muzeul de Istorie a Evreilor din Moldova poate fi vizitat gratuit în orice zi.
În Republica Moldova există  mai  multe muzee impresionante , inclusiv Muzeu al Pompierilor, care poate fi cel mai convingător argument pentru educția antiincendiară. 
La fel și Muzeul Universității de Stat oferă informații interesante pentru toți, dar în special pentru elevi.
