Zece proiecte votate aproape unanim, un minut de reculegere și un proiect scos de pe agendă

Ședința Consiliului raional Criuleni s-a desfășurat cu prezența a 31 de consilieri, președinte al ședinței fiind ales Eugen Butucea (PAS).

Ordinea de zi anunțată până la ședință a inclus 11 subiecte, dar primul subiect a fost scos de pe agenda discuțiilor, la propunerea președintelui raionului, Alexandru Carțîn, și anume subiectul despre reorganizarea a trei centre de sănătate.

Alexandru Carțîn a explicat retragerea proiectului, al cărui autor este: „În octombrie, fosta ministră a sănătății a emis un ordin, despre reorganizarea centrelor de sănătate locale. Având în vedere că între timp a venit un ministru nou, Ministerul Sănătății a solicitat timp să mai intre în esența acestui ordin și ne-au rugat să amânăm această decizie. Posibil, o vom examina cu altă ocazie”. Anterior, la 31 octombrie, președintele a și emis dispozițiile de preavizare a șefilor centrelor de sănătate Dubăsarii Vechi, Bălăbănești și Hrușova cu privire la reorganizare.

După adoptarea ordinii de zi, președintele ședinței a propus un minut de reculegere în memoria deținutului politic și ex-parlamentarului Ilie Ilașcu, propunere acceptată și imediat îndeplinită de toată lumea din sală.

Subiectele au fost votate, aproape toate, cu unanimitate de voturi, cu excepția celui cu nr. 6 „Cu privire la raportul de audit al Î.M. „Edilitate Criuleni” pentru anul 2024, care a întrunit 30 de voturi „pentru” și o abținere.

Raportul de audit, pe scurt, a fost prezentat de către președintele Consiliului de Administrare al întreprinderii, vicepreședintele raionului Roman Onica, care a spus că firma selectată a auditat perioada de activitate a „Edilitate Criuleni” – 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024.

„S-a constatat că situația financiară este pozitivă sub toate aspectele. Neajunsurile depistate au fost înlăturate pe parcursul petrecerii auditului, și anume: lipsa indicatorilor nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității; perspectivele de dezvoltare a entității; activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării; principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă entitatea; protecția mediului și oportunitățile profesionale ale angajaților. Unica neconformitate depistată de auditor este faptul că nu s-a putut efectua inventarierea fizică a bunurilor, motivul fiind imposibilitatea petrecerii, deoarece conform legii prenotate nr. 87 din 2017, inventarierea se petrece de la 1 octombrie până la 31 decembrie, iar misiunea de audit a avut loc în iunie”, a citat dl Onica din raport.

Radu Ilieș, președintele comisiei buget și finanțe, a spus că în urma examinării raportului de audit, comisia a propus modificarea conținutului proiectului de decizie. După ce au luat act de raport, consilierii au votat ca până la ședința următoare, care va avea loc în decembrie, comisia buget și finanțe, cu participarea membrilor altor comisii de specialitate, să evalueze activitatea financiară a întreprinderii pentru anii 2023-2025, la situația din 30 noiembrie 2025 a ÎM „Edilitate Criuleni”. S-a propus ca contabilitatea întreprinderii să prezinte rapoartele financiare pentru perioada dată și descifrările de bilanț, precum și o prognoză financiară pentru anul 2026. În acest scop va fi anunțată o ședință separată, data căreia va fi convenită cu alte comisii și anunțată. La ședința comisiei buget și finanțe, care a avut loc înainte de ședința consiliului, consilierii membri au spus că nu sunt satisfăcuți de prezentarea datelor generale, dar doresc să cunoască detaliat structura cheltuielilor, cum ar fi cât exact s-a cheltuit pe cositul teritoriului, sau cât exact s-a dat pentru vopsit, spălat panouri, ca să înțeleagă dacă aceste cheltuieli au fost justificate. Propunerea lui Radu Ilieș și decizia în întregime a fost acceptată cu o abținere și 30 de voturi „pentru”.

Vasile Frunza, administratorul ÎM „Edilitate Criuleni”, a precizat, la solicitarea „Est-Curier”, că decizia de azi a consilierilor nu poate fi îndeplinită întocmai, deoarece doar rapoartele financiare pe 2023 și 2024 pot fi prezentate, nu și raportul pentru 2025, care poate fi prezentat abia după 1 aprilie a anului următor.

La ședința din 23 mai 2025, consilierii au aprobat raportul de activitate pentru 2024 și repartizarea profitului net rezultat din activitatea ÎM „Edilitate Criuleni” în sumă de 2 mln 741 mii 033 lei.

Foto de S. Cernov: ședința Consililului Raional din 21 noiembrie 2025: