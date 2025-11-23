Washingtonul pregătește o nouă etapă a operațiunilor împotriva regimului Maduro

Statele Unite se află în pragul lansării unei “noi faze” a operaţiunilor legate de Venezuela, au declarat pentru Reuters patru oficiali americani sub acoperirea anonimatului.

Potrivit informaţiilor, intervenţia americană ar putea cuprinde operaţiuni covert, iar decizia finală nu a fost încă confirmată oficial.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că președintele îl Donald Trump „este pregătit să utilizeze toate elementele puterii americane pentru a opri fluxul de droguri în ţară şi pentru a aduce în faţa justiţiei pe cei responsabili.”

Printre opţiunile luate în calcul se numără și înlăturarea de la putere a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro. Maduro neagă orice implicare în traficul de droguri, însă relaţia cu Washingtonul s-a deteriorat vizibil.

Forţele americane şi-au întărit prezenţa în Caraibe, iar Autoritatea Americană pentru Aviaţie (FAA) a emis recent o avertizare privind „posibila situaţie periculoasă” pentru zborurile aeriene care survolează Venezuela.

Situţia rămâne însă fluidă: nu este clar când începe faza următoare, ce amploare va avea sau dacă va fi exclusiv militară.