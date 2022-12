În următoarele 7 zile meteorologii prognozerază cer noros, precipitații slabe și temperaturi cuprinse între +9 ziua și – 5 noaptea.

Precipitații sunt posibile sâmbătă, 17 decembrie, sub formă de ploaie sau lapoviță, iar minimele se for face simțite în noaptea de duminică, 18 decembrie. Tot de atunci va scădea și temperatura zilnică, care va fi de zero grade.

Sursa: Serviciul Hidrometeo de Stat