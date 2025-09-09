Votarea cu carte de identitate și votul electronic – noutățile procesului electoral 2025

Instruirile pentru funcționarii electorali încadrați în birourile electorale ale secțiilor de votare au loc în aceste zile, astfel ca prevederile Codului Electoral și regulamentelor aferente să fie explicate cât mai bine oamenilor care asigură corectitudinea procesului electoral. La Criuleni, săptămâna curentă sunt invitați, rând pe rând, membrii birourilor constituite în localitățile raionului Criuleni.

Tatiana Canțîr, președinta Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale nr. 12 Criuleni, a trecut în revistă calendarul electoral de care se conduc membrii secțiilor de votare în interacțiunea lor cu alegătorii. Începând cu 8 septembrie, alegătorii pot verifica listele electorale, pot semnala nereguli și cere modificări în liste, doar dacă prezintă și documente justificative la neregulile semnalate. Listele electorale nu se vor putea modifica după 21 septembrie, când ele deja vor fi tipărite.

O noutate în acest an este testarea votării electronice. Tatiana Canțîr a anunțat, că în secția de votare dislocată în incinta Școlii Primare Criuleni alegătorii vor semna pe o tabletă, după ce li se va scana buletinul de identitate, iar lista alegătorilor care au participat la vot se va genera la închiderea secției de votare.

La aceste alegeri, tot în premieră, cetățenii vor putea vota inclusiv cu noua carte de identitate.

Elvira Moisei, formatoare în cadrul instruirii, s-a referit la drepturile și obligațiunile alegătorilor, observatorilor, funcționarilor electorali, jurnaliștilor, polițiștilor. Cele mai multe întrebări au avut funcționarii la procedura de votare la locul aflării (sau la domiciliu). Membrii și membrele BESV și au aflat, că persoana care solicită urna mobilă la domiciliu trebuie să scrie personal cerere către BESV și să o semneze olograf. Dacă asistentul social sau lucrătorul social este membru al BESV, acesta nu are dreptul să ducă cererea, de la numele semnatarului, la biroul electoral. Cererea, în schimb, o poate transmite orice membru al familiei, care nu are nici o tangență cu biroul electoral. Cererea de votare la domiciliu poate fi transmisă și în ziua alegerilor, până la o anumită oră, și ea va fi acceptată doar dacă va fi însoțită de un certificat care atestă imposibilitatea persoanei de a se prezenta la secția de votare. Comisia care va merge cu urna mobilă va fi compusă din cel puțin doi membri ai BESV, și deja observatori. Acest lucru pare a fi anevoios, or, introducerea certificării funcționarilor electorali a cam redus din numărul doritorilor de a susține testul, așa că în unele BESV s-a atestat un număr mai mic de membri. O prevedere nouă este și obligativitatea comisiei de a asigura secretul votului alegătorului, în cazul în care acesta se află la domiciliu, la spital sau în altă instituție rezidențială, așa că BESV este dotată și cu o cabină specială pe care membrii biroului o vor folosi în acest scop în cazul urnei mobile.

Instruirea din 9 septembrie a început cu apelul ofițerului Secției Situații Excepționale Criuleni, Aliona Stahi, care le-a amintit celor ce vor gestiona ziua alegerilor, care sunt principalele reguli antiincendiare: cel puțin două stingătoare valabile, grijă pentru supraîncălzirea cablurilor electrice, cel puțin două căi libere de acces din/în secția de votare, semnalarea clară a ieșirilor din secție, numărul apelurilor de urgență 112 afișat la loc vizibil, acces liber pentru autospeciale în preajma clădirilor unde sunt amplasate secțiile de votare și o sursă de apă la necesitate, un loc special amenajat pentru fumători.

Instruirile vor continua și pentru operatorii implicați în asigurarea alegerilor, dar și pentru alți membri ai BESV, care încă nu au beneficiat de instruirile asigurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.