Social

Vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 februarie 2026
2 1 minut pentru citire

Polițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară și vor putea interveni mai eficient în situații de urgență. Guvernul a modificat modul de asigurare cu resursele materiale a autorităților din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

„Aceste modificări vor contribui la creșterea capacității de reacție a subdiviziunilor MAI, intervenții mai rapide și eficiente pentru siguranța publică și dotarea corespunzătoare a personalului și tehnicii. O instituție mai bine dotată și mai flexibilă în luarea deciziilor înseamnă, în final, o protecție mai bună pentru cetățeni”, a menționat Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

În prezent, regulile privind dotările, de la autovehicule de serviciu și echipamente tehnice până la rechizite logistice, sunt stabilite prin hotărâri de Guvern. Această procedură complicată și lentă îngreunează capacitatea de a răspunde rapid la situații neprevăzute.

Potrivit proiectului, normele de dotare vor fi stabilite de MAI. Astfel, procesul de echipare va deveni mult mai simplu, va fi redusă birocrația, iar subdiviziunile se vor adapta mai ușor la provocările actuale, inclusiv în situații de criză.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 februarie 2026
2 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

8,6 km de drum din raioanele Criuleni și Dubăsari, incluse în planul de raparații pentru 2026 (doc)

25 februarie 2026

Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru împădurire la o întreprindere silvică

25 februarie 2026

Întreruperi programate de energie electrică în raionul Criuleni

25 februarie 2026

Avertizare: risc sporit de prăbușire sub gheață pe râurile și lacurile din țară

23 februarie 2026
Back to top button