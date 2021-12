Vlad Filat așteaptă examinarea următoarelor cereri la CEDO

Nu a existat o violare a prezumției nevinovăției în cadrul procedurilor de ridicare a imunității parlamentare anunță CEDO verdictul unanim, publicat la 7 decembrie 2021, după examinarea în regim preferențial a cauzei Filat c. Moldovei, cererea nr. 11657/16.

Cauza se referă la procedurile penale care, în 2016, s-au finalizat cu condamnarea Domnului Filat la 9 ani de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență. – comunică avocatul Vitalie Zama.

Invocând Articolul 6/2 din Convenție, prezumția nevinovăției, reclamantul s-a plâns pe declarațiile făcute de oficiali în cadrul ședinței din 15 octombrie 2015, ridicarea imunității parlamentare, declarațiile pe care le-a considerat ca încălcând prezumția nevinovăției.

Invocând Articolul 5/4 din Convenție, reclamantul s-a plâns că a fost în imposibilitate de contesta legalitatea arestării sale preventive, dispuse urmare a condamnării sale de către primă instanță.

Curtea a hotărât că nici declarațiile făcute de Procurorul General în ședința Parlamentului din 15 octombrie 2015, nici motivarea în demersul respectiv, care a fost citit în ședință de către spicherul Parlamentului nu au încălcat dreptul reclamantului de a fi prezumat nevinovat și astfel nu a avut loc violarea Articolului 6/2 din Convenție.

Restul capetelor din cererea reclamantului au fost declarate ca inadmisibile.

Vlad Filat a reacționat la această Hotărâre declarând: „Hotărârea nedefinitivă CtEDO de astăzi, nu se referă la procesul de judecată în care am fost condamnat. Ilegalitățile comise în timpul procesului de judecată, fac obiectul unei plângeri separate, care a trecut etapa expunerilor părților, urmând a fi pronunțată o altă hotărâre CtEDO. Hotărârea de azi a Înaltei Curți se referă la plângerea înregistrată în anul 2016, în care am invocat, printre altele, condițiile de detenție, iar urmare a adoptării mecanismului național de reducere a pedepsei din cauza condițiilor inumane și degradante din penitenciar, am beneficiat de reducerea termenului de detenție. De asemenea, obiectul examinării în prezenta cauză a fost faptul dacă legislația națională permite revizuirea legalității arestului unei persoane pe durata judecării apelului. Adițional, Curtea a dat apreciere în ce măsură expunerile publice în cadrul ședinței parlamentare de ridicare a imunității de deputat au respectat sau nu principiul prezumției nevinovăției. Hotărârile CtEDO pot fi atacate la Marea Cameră, în termen de 3 luni de la data publicări”

În 2016, Vlad Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă în proporţii deosebit de mari și trafic de influență.

În perioada detenției Filat s-a adresat cu mai multe cereri la CEDO, reclamând condițiile inumane de din Penitenciarul nr. 13, dar și încălcarea dreptului la libertate și siguranță din cauza lipsei temeiurilor de aflare în arest preventiv pe perioada judecării cauzei sale sau încălcarea dreptului la viața privată.

La 3 decembrie 2019 fostul lider al PLDM și ex-premierul Vlad Filat a fost eliberat din închisoare, având pedeapsa redusă cu 682 zile de către Judecătoria Chișinău.