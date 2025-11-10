„VinOpera – itinerar cultural” ajută să bată „inima comunităților” din r. Anenii Noi

Talentele din mediul rural al r. Anenii Noi sunt încurajate să păstreze și să ducă mai departe tradițiile locale, inclusiv cu susținerea proiectului „VinOpera – itinerar cultural”.

Miercuri, 5 noiembrie, 2025, 18 perechi de ochișori curioși ai membrilor ansamblului „Mugurașii” din Roșcani, așteptau cu nerăbdare oaspeții despre care au fost anunțați că vor veni cu daruri. De patru ani, peste patruzeci de copii din localitate, vin la Centrul comunitar să învețe cântecul popular. Grație colaborării cu Fundația Constantin Mimi, colectivul și-a înnoit garderoba – a intrat în posesia a 24 de bondițe noi, ce le vor permite să evolueze mai siguri în scenă și în afara ei.

„Aveam nevoie de aceste bondițe, care vor servi mai multor generații, căci noi le inventariem și, chiar dacă componența ansamblului se mai schimbă, costumele rămân în dotare, –ne-a spus dna Ana Vizdoga, educatoare la Centrul comunitar din Roșcani. – Avem un parteneriat stabilit mai de demult cu Fundația Constantin Mimi și Castel Mimi. Și pentru sat e valoroasă această colaborare, mai ales că suntem vecini. Ne promovează, în primul rând. Au fost copilașii din sat și pe la Parlament și în alte raioane, dar, oricum atunci când ajung pe scenă la Castel Mimi, îi vede mult mai multă lume.”

Constantin Morari, primarul s. Roșcani, spunea că Fundația Constantin Mimi „este un partener de bază”.

– Avem două colective cu titlul „model” – „Buchețel” și „Dor de Basarabie”. Pe lângă faptul că ne ajută cu bunuri prin aceste donații, care sunt destul de costisitoare pentru o localitate cu 1900 de locuitori, colaborarea cu Fundația Mimi ne oferă și oportunitatea de a evolua pe scenele lor, care sunt incomparabile… În contextul vitezei cu care ne modernizăm, ne ajută să nu dispară cultura, tradițiile locale. Comunitățile noastre nu-s doar despre infrastructură. Infrastructura se face, se uzează, se repară, dar tradiția, cultura e ceea ce rămâne veșnic și se transmite din generație în generație. Ele sunt inima localității, – a spus primarul, prezent la evenimentul de transmitere a bondițelor în folosința ansamblului de pe lângă centrul comunitar Roșcani.

Îmbrăcați în bondițe noi, „Mugurașii” erau tare mândri și bucuroși, că vor merge cu colinda deja bine echipați.

În aceeași zi, la Bulboaca, sat vecin, în așteptarea oaspeților, reprezentanții colectivului de seniori și senioare „Bulboceanca” recunoșteau că activitatea artistică este pentru ei o ocazie de relaxare, comunicare, dar și o responsabilitate pentru promovarea tradițiilor locale.

„Ne relaxăm, mai ieșim, petrecem vremea, mai comunicăm, ne place să cântăm. Nu prea avem posibilitate să mergem la oraș și festivalul „Vin Opera” ne dă ocazia să ascultăm instrumentele pe viu, aici. Cu Castel Mimi colaborăm de la începuturi. Ne ajută să ne promovăm. Avem nevoie de boxă, de microfoane, ca să exersăm, să ne sune vocile altfel” – spune conducătoarea colectivului folcloric „Bulboceanca”, dna Ludmila Sandu.

Hainele membrilor renumitului colectiv de dansatori „Strămoșeasca,” cunoscut în țară, dar și peste hotarele ei, sunt destul de vechi. Fustele dansatoarelor au vreo treizeci de ani, cămășile – peste 20 de ani, iar bondițele, fiind din lână, s-au micșorat în timp, după multiple spălări, astfel că cele 24 de seturi noi de costume tradiționale, obținute în cadrul proiectului „VinOpera – itinerar cultural”, implementat de Fundația Constantin Mimi, sunt și un frumos cadou către cea de-a XXX-a aniversare a colectivului de dansatori.

„Mulțumim enorm pentru costume, pentru că într-adevăr le ducem lipsă. Cămășile pe care le avem, bunăoară, sunt foarte vechi și multe sunt rupte, au defecte”, – spunea dansatoarea Ariana Vîzdoga.

„Am reușit să ne menținem pe parcursul acestor ani, datorită faptului că nu suntem doar un colectiv de dans popular, dar am devenit o Familie. Impactul parteneriatului cu Fundația Mimi asupra noastră și a localității este enorm pentru că promovăm tinerii din localitățile rurale, care sunt cumva lăsați mai în urmă și au posibilități mai puține de a savura din alte spectacole. Ne dorim să ajungem și la a 40-a aniversare sănătoși, cu un program mai mare, cu mai multe trofeie de la festivalurile internaționale. Cei din domeniul culturii muncesc mai mult din chemarea sufletului. Tinerii vin la repetiții de 5-6 ori pe săptămână din mai multe localități ale raionului, uneori chiar pe jos, și un partener de nădejde cum e Fundația Constantin Mimi, ne dă siguranță că vom reuși mai multe…”- povestește dna Viorica Sîrbu, conducătoarea colectivului de dansatori.

VinOpera – mai mult decât un festival

La întrebarea care e interesul VinOperei pentru susținerea acestor talente, președinta Fundației Constantin Mimi, dna Cristina Frolov, ne-a spus:

„Motivația noastră este că trebuie să consolidăm comunitatea, să fim utili comunității de aici și cumva să contribuim și la bunăstarea celor care lucrează în companiile familiei noastre. A durat un pic până am reușit să creștem VinOpera până la nivelul în care deja să putem împărtăși și împărți din rodul acestui festival. VinOpera nu este doar un festival de muzică clasică, ci și un proiect social. L-am gândit așa…,pur și simplu, am avut nevoie de timp să creștem aripele, ca prin intermediul acestui festival care promovează Republica Moldova și pe alte scene și în alte locuri ale lumii, să putem face bine aici, la noi acasă, pentru că oamenii ăștia sunt din comunitatea noastră. Mulți dintre ei au cel puțin o rudă sau un membru în familie care lucrează la Castel Mimi. Copiii lor sunt cei care, probabil, unii dintre ei vor deveni membri ai echipei noastre. Au durat opt ani până am ajuns la nivelul în care să putem atrage și resurse, și proiecte, inclusiv cu impact regional, și ca aceste proiecte să ajungă anume aici, în satele noastre.”

Guido Beltrani, Director al Biroului de Cooperare al Elveției, întrebat de ce este important să fie pus un accent deosebit pe dezvoltarea culturală a comunităților regionale, a explicat: „Elveția susține cultura în Republica Moldova de 25 ani pentru că cultura este un element important pentru dezvoltarea țării. Ea permite persoanelor să fie împreună, să creeze și să păstreze tradițiile. Apreciez eforturile colectivelor din r. Anenii Noi și îi încurajez ca mai multe persoane tinere și mai în vârstă să li se alăture și să continuie să danseze și să cânte, pentru că tradițiile sunt inima satului. Cultura este la fel un vehicul, un instrument pentru inovare, pentru că dacă se combina tradițiile cu elemente inovatorii, se creează ceva nou. Eu personal am participat deja de trei ori la festivalul VinOpera, ca spectator, și mi-a plăcut foarte mult. În acest an am discutat cu doamna președintă Cristina Frolov sa facem ceva diferit – un proiect comun de dezvoltare regională și, iată-l, în derulare.”

Apropo, pe lângă susținerea ansamblurilor de dans și cântec tradițional din mediul rural prin dotare cu instrumente muzicale necesare, sprijin logistic, inițiatorii proiectului au organizat și un concert concurs regional, ca și un stimulent pentru revitalizarea culturii locale și promovarea identității tradiționale.

Cu suportul proiectului „VinOpera – itinerar cultural”, șase ansambluri de dans și cântec din raionul Anenii Noi își pot continua activitatea cu instrumente muzicale și haine tradiționale noi.

Proiectul „VinOpera-itinerar cultural” este implementat de Fundația Constantin Mimi, finanțat de Elveția, prin Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova în parteneriat cu primăriile din Roșcani, Bulboaca, Hîrbovăț și Anenii Noi.

*Advertorial