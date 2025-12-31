(video)Grupare criminală specializată în furturi la bordul aeronavelor, destructurată la Aeroportul Internațional Chișinău

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat destructurarea unei grupări criminale internaționale specializate în furturi comise la bordul aeronavelor, în urma unei operațiuni desfășurate la Aeroportul Internațional Chișinău.

Totul a pornit după ce un pasager al cursei Istanbul-Chișinău a sesizat dispariția unei sume importante de bani în timpul zborului. Sesizarea a declanșat investigații operative, realizate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, sub coordonarea Procuraturii municipiului Chișinău.

Ancheta a scos la iveală faptul că incidentul nu era unul izolat, ci făcea parte dintr-un șir de furturi similare, comise pe rute aeriene internaționale de către membri ai unei rețele infracționale. În data de 29 decembrie, un bărbat în vârstă de 48 de ani, cetățean străin, a fost identificat și reținut în Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționa să se îmbarce spre Istanbul.

În urma controlului de nivel avansat, asupra suspectului au fost depistate sume considerabile de bani în mai multe valute. Verificările suplimentare au confirmat proveniența ilicită a acestora, fiind recuperată integral suma de 7.000 de euro, bani raportați anterior ca furați.

Pe numele bărbatului a fost inițiat un dosar penal pentru furt. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și a refuzat să ofere declarații. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupării și documentarea altor fapte similare.

Autoritățile îndeamnă pasagerii să fie vigilenți și să își supravegheze bunurile personale pe durata călătoriilor aeriene, reiterând că aeroporturile din Republica Moldova rămân sub monitorizare strictă.