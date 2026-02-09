(video)Bărbat reținut în Bălți pentru coordonarea unei organizații criminale

Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații din cadrul Inspectoratul General al Poliției, împreună cu procurorii Procuratura Hîncești, oficiul Leova. Acesta este bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale formate din deținuți din mai multe penitenciare ale țării.

Potrivit materialelor cauzei penale, organizația ar fi fost coordonată prin intermediul unor persoane interpuse, considerate lideri ai lumii interlope, iar activitatea acesteia era orientată spre obținerea de venituri ilegale pentru susținerea fondului criminal.

Anchetatorii au documentat mai multe activități ilicite atribuite grupării, printre care organizarea jocurilor de noroc în penitenciare, colectarea contribuțiilor financiare în fondul comun, introducerea obiectelor interzise după gratii, escrocherii și șantaj.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți deținuți din Penitenciarul nr. 18 Brănești, care se bucurau de autoritate criminală și erau adepți ai organizației criminale „Kitaeț”, ar fi exercitat influență asupra altor deținuți din sectoarele locative, având rolul de a acumula bani și bunuri pentru fondul organizației. Unul dintre aceștia ar fi deținut statutul de „supraveghetor” pe perioada detenției și a fost eliberat la 22 ianuarie 2026, în urma reducerii termenului de pedeapsă.

Reținerea suspectului a avut loc la 4 februarie 2026, în municipiul Bălți, cu sprijinul luptătorilor din cadrul BPDS Fulger.

În prezent, patru deținuți din Penitenciarul nr. 18 Brănești sunt vizați în acțiuni de urmărire penală, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a eventualelor victime ale organizației criminale.