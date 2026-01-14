VIDEO// Trei tineri, reținuți în cazul tâlhăriei de la Cruglic

Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiști, fiind bănuiți de comiterea unei tâlhării, precum și de șantaj și privare ilegală de libertate.

Potrivit informațiilor preliminare, cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost găsit agresat într-o zonă extravilană a satului Cruglic, de unde i-ar fi fost sustrase bunuri personale. Ancheta arată că victima ar fi fost atrasă inițial într-o locație din Chișinău, unde ar fi fost amenințată și agresată, iar atacatorii i-ar fi luat telefonul și alte bunuri, urmărind obținerea accesului la aplicațiile financiare. Ulterior, bărbatul ar fi fost transportat într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Cruglic.

Suspecții au fost identificați și reținuți în urma acțiunilor operative desfășurate de polițiștii din Criuleni, în comun cu ofițerii INI și SPIA. Doi dintre ei au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în cazul celui de-al treilea, instanța urmează să examineze aplicarea unei măsuri preventive.

Poliția anunță că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.