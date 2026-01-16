Incidente

VIDEO// Șase migranți ilegali, descoperiți ascunși într-un camion la frontiera moldo-ucraineană

Foto-credit: Poliția de Frontieră RM

Șase migranți ilegali au fost depistați și reținuți de polițiștii de frontieră, în cooperare cu Serviciul Vamal și autoritățile de frontieră din Ucraina, în timp ce încercau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion.

Cazul a fost documentat în Punctul de Trecere a Frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit autorităților, camionul era înmatriculat și se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, transportând marfă conform actelor prezentate la control.

La volanul mijlocului de transport se afla un bărbat de 69 de ani, cetățean al Republicii Moldova. În urma unei analize de risc, echipa mixtă de control moldo-ucraineană a decis supunerea camionului unui control suplimentar. Verificările amănunțite au dus la depistarea a șase bărbați, cetățeni ai Ucrainei, ascunși în compartimentul marfar, care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor, stabilirea gradului de implicare și acumularea probatoriului necesar. Totodată, persoanele depistate au solicitat azil în Republica Moldova, conform procedurilor legale în vigoare.

Conform informațiilor preliminare, fiecare dintre migranți ar fi achitat suma de aproximativ 12.000 de dolari SUA pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei și pentru deplasarea ulterioară. Datele acumulate până în prezent indică implicarea unei grupări criminale transfrontaliere, cu membri activi atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și al Ucrainei.

Acțiunile de urmărire penală continuă sub coordonarea Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, în scopul identificării tuturor persoanelor implicate și documentării complete a activității infracționale, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție.

