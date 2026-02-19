Social

VIDEO// Salvatorii și pompierii IGSU au intervenit în peste 80 de situații într-o singură zi

În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 85 de misiuni în toată țara, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile și a unor situații de risc pentru populație.

Majoritatea apelurilor primite au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport derapate de pe drumuri înghețate sau alunecoase, acestea reprezentând 42 dintre intervenții în diverse raioane, inclusiv Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia și UTA Găgăuzia.

Salvatorii au oferit sprijin inclusiv ambulanelor care nu puteau ajunge la pacienți din cauza drumurilor impracticabile în raioanele Hâncești, Taraclia, Căușeni și UTA Găgăuzia, contribuind astfel la acordarea la timp a asistenței medicale.

Condițiile meteo au generat și accidente rutiere; printre acestea, la Todirești, pompierii au intervenit pentru descarcerarea unei femei rămase blocată într-un autoturism după o coliziune, reușind să o elibereze înainte de predarea către serviciile medicale.

În total, la lucrările de prevenire și lichidare a consecințelor situațiilor excepționale au fost implicate 335 de angajați și 88 de unități de tehnică ale IGSU.

Autoritățile continuă să monitorizeze evoluția fenomenelor meteorologice și recomandă respectarea regulilor de siguranță pe trasee și în zonele publice.

