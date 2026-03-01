VIDEO// Rețea de trafic de migranți destructurată la frontiera moldo-română

Patru persoane implicate într-o schemă de trafic de migranți au fost depistate în urma unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul sectoarelor Frăsinești și Valea Mare, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni.

Incidentul a avut loc în zorii zilei de 28 februarie, când o patrulă mixtă aflată în misiune de supraveghere a frontierei a observat, cu ajutorul mijloacelor tehnice, mai multe persoane care încercau să treacă ilegal frontiera peste râul Prut folosind o barcă gonflabilă. În paralel, autoritățile de pe ambele maluri au făcut schimb de informații operative și au intervenit coordonat.

Pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistați doi cetățeni moldoveni care ar fi facilitat trecerea ilegală a șase cetățeni din Bangladesh, cu vârste între 23 și 45 de ani. Migranții au fost reținuți de autoritățile de frontieră române. Totodată, polițiștii români au reținut alte două persoane, în vârstă de 23 și 29 de ani, șoferi de taxi, suspectați că urmau să preia grupul pentru transport spre vestul României.

La fața locului, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost ridicate mai multe obiecte relevante pentru anchetă, inclusiv pompa folosită la umflarea bărcii. Cei doi presupuşi organizatori, tineri de 19 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore la solicitarea Procuraturii Ungheni și sunt cercetați penal pentru organizarea migrației ilegale. Asupra lor au fost găsite telefoane mobile, sume de bani în lei și valută străină, iar vehiculul utilizat în operațiune a fost indisponibilizat până la finalizarea investigațiilor. Anchetatorii verifică și posibile legături ale suspecților cu alte cazuri similare.

Cetățenii străini au fost predați în baza Acordului de readmisie dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.