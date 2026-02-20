VIDEO// Rețea de asasinate la comandă, destructurată de autoritățile din Moldova și Ucraina

O operațiune comună a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații și a procurorilor PCCOCS, în cooperare cu structurile de drept din Ucraina, a dus la anihilarea unei grupări suspectate că pregătea asasinate la comandă pe teritoriul ucrainean.

Potrivit datelor anchetei, investigațiile au început după apariția unor informații operative privind planificarea unor omoruri țintite asupra unor persoane cu profil strategic, inclusiv un jurnalist vizat de autorități ruse, un conducător al unei întreprinderi strategice și membri ai serviciilor militare de informații ale Ucrainei. Procurorii susțin că pregătirile ar fi fost inițiate încă din decembrie 2025.

Principalul suspect, un bărbat de 30 de ani din Chișinău cu antecedente penale, este considerat organizatorul schemei. Conform probatoriului, acesta ar fi recrutat inițial două persoane trimise la Kiev sub pretextul unor activități de curierat, dar care în realitate aveau rolul de a identifica potențiale ținte și de a colecta informații despre deplasările acestora. Ulterior, alți 11 indivizi ar fi fost atrași în grupare și instruiți în privința modului de executare a atacurilor, inclusiv folosirea armelor.

În urma perchezițiilor desfășurate în Republica Moldova și în orașele Kiev și Odesa, oamenii legii au reținut patru suspecți pe teritoriul moldovean și șapte în Ucraina. În timpul descinderilor au fost ridicate arme, muniții, mijloace de comunicație și alte obiecte considerate relevante pentru dosar.

Suspecții au vârste cuprinse între 19 și 43 de ani și provin din mai multe localități, inclusiv Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina. Unii dintre ei aveau antecedente pentru infracțiuni minore. Procurorii au înaintat învinuiri și solicitări de arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.