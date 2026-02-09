Incidente

(video) Produse de tutun nedeclarate, depistate la vama Sculeni

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a documentat două tentative de transport ilicit a produselor din tutun la postul vamal Sculeni, unde au fost depistate aproximativ 8 500 de ţigarete tăinuite în mijloace de transport ce se îndreptau spre România, informează autorităţile vamale.

În primul caz, în timpul controlului de specialitate asupra unui autovehicul Toyota Avensis Verso condus de un bărbat de 68 de ani cu dublă cetăţenie (Moldova-România), patrupeda vamală „Mora” a semnalat prezenţa produselor de tutun în zona roţii de rezervă. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit 250 de pachete de ţigări, toate marcate cu timbru de acciz al Republicii Moldova, tăinuite cu intenţia de a fi transportate ilegal peste frontiera vamală.

În al doilea caz, un conducător auto nerezident, în vârstă de 42 de ani, aflat la volanul unui Toyota Auris, a declarat că nu transportă bunuri supuse declarării. Totuşi, analiza de risc a dus la un control amănunţit al vehiculului, unde au fost identificate 174 de pachete de ţigări ascunse în spaţii special amenajate pentru transport ilicit.

Produsele de tutun au fost ridicate de funcționarii vamali și sunt pasibile confiscării speciale conform legislației în vigoare. Investigațiile continuă pentru a elucida toate circumstanțele fiecărui caz, iar persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale prevăzute de lege.

