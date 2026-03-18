VIDEO// Peste 130 de vehicule, ridicate în urma a 20 de percheziții într-un dosar de contrabandă

Peste 130 de vehicule de contrabandă, majoritatea provenind din Uniunea Europeană, au fost ridicate de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, în cadrul unui dosar penal aflat în investigare.

Potrivit autorităților, mașinile au fost ridicate în urma a 20 de percheziții desfășurate în municipiul Chișinău și în afara acestuia. Acțiunile au avut loc după alte percheziții efectuate în luna ianuarie în același dosar.

În cauză sunt vizați cinci bănuiți, cu vârste cuprinse între 28 și 48 de ani.

Conform materialelor acumulate de anchetatori, membrii grupului ar fi introdus autovehiculele pe teritoriul Republicii Moldova aparent cu respectarea procedurilor legale. Ulterior însă, cu încălcarea normelor vamale, mașinile ar fi fost dezmembrate și puse în vânzare, în scopul evitării achitării impozitelor și taxelor aferente.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au mai ridicat înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, certificate și plăcuțe de înmatriculare. O parte dintre vehiculele indisponibilizate erau în stare funcțională, iar altele erau dezmembrate parțial.

Anchetatorii susțin că schema ar fi fost pusă la cale de un grup format din cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, aflați în curs de identificare, care ar fi acționat de comun acord cu factori de decizie ai unui agent economic specializat în dezmembrarea mijloacelor de transport pe teritoriul țării.

Potrivit anchetei, membrii grupului și-ar fi împărțit rolurile și ar fi acționat coordonat, cu scopul obținerii unui profit ilicit.

Persoanele vizate sunt cercetate în libertate și beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.