Poliţie

VIDEO// Membru al unei rețele specializate în migrație ilegală, reținut de polițiștii de frontieră

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 februarie 2026
5 1 minut pentru citire

Un membru al unei grupări infracționale specializate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini a fost reținut de angajații Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în comun cu Procuratura raionului Ungheni, în timp ce încerca să părăsească țara.

Tânărul de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, era coordonatorul rețelei și avea rolul de a identifica și organiza transportul migranților spre frontiera cu România. Victimele rețelei au fost doi cetățeni din Bangladesh, care intenționau să traverseze ilegal frontiera, plătind câte 1 000 de euro fiecare pentru serviciile facilitării.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile; acesta este cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale în interesul unui grup criminal organizat, infracțiune ce prevede pedeapsa cu închisoare de la 5 la 12 ani și amendă între 6 000 și 8 000 de unități convenționale. Presupusul faptuitor beneficiază de prezumția nevinovăției până la o hotărâre judecătorească definitivă, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 februarie 2026
5 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Atenție, șoferi! Telefonul la volan, în vizorul poliției

4 februarie 2026

Criuleni: doi șoferi, depistați cu alcoolemii de peste 1 mg/l pe R-6 și M5

21 ianuarie 2026

(video) Curier al unui magazin online de droguri, arestat după o lună de investigații

19 ianuarie 2026

Atacatorii unui antreprenor din Mereni, reținuți. Suspecții – plasați în arest pe 30 de zile

16 ianuarie 2026
Back to top button