VIDEO// Membru al unei rețele specializate în migrație ilegală, reținut de polițiștii de frontieră

Un membru al unei grupări infracționale specializate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini a fost reținut de angajații Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în comun cu Procuratura raionului Ungheni, în timp ce încerca să părăsească țara.

Tânărul de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, era coordonatorul rețelei și avea rolul de a identifica și organiza transportul migranților spre frontiera cu România. Victimele rețelei au fost doi cetățeni din Bangladesh, care intenționau să traverseze ilegal frontiera, plătind câte 1 000 de euro fiecare pentru serviciile facilitării.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile; acesta este cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale în interesul unui grup criminal organizat, infracțiune ce prevede pedeapsa cu închisoare de la 5 la 12 ani și amendă între 6 000 și 8 000 de unități convenționale. Presupusul faptuitor beneficiază de prezumția nevinovăției până la o hotărâre judecătorească definitivă, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.