VIDEO// „Iubiri” false pe internet. Rețea de escroci destructurată la Chișinău

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au destructurat un centru de apel din Chișinău specializat în escrocherii online. Potrivit autorităților, centrul făcea parte dintr-o rețea internațională formată din aproximativ 1000 de operatori care activau pe mai multe platforme de matrimoniale.

Conform anchetei, operatorii pretindeau că sunt persoane aflate în căutarea unor relații romantice și comunicau cu utilizatori ai unor platforme dedicate celor care își doreau să-și găsească un partener. Sub pretextul unor metode „revoluționare” de stabilire a relațiilor romantice de succes, escrocii cereau bani de la utilizatori pentru accesul la platformă și pentru diverse servicii.

Majoritatea victimelor erau din Australia, India și Statele Unite ale Americii. Potrivit procurorilor, clienților li se solicitau bani chiar și pentru a vedea o fotografie falsă a persoanei cu care comunicau. În unele cazuri, victimele ajungeau să plătească până la 400 de dolari pentru o seară de comunicare.

Operatorii foloseau identități false și, în unele situații, pretindeau că sunt femei, deși erau bărbați, sau invers. După ce obțineau sume de bani de la victime, aceștia întrerupeau comunicarea, iar banii rămâneau în posesia membrilor grupării criminale.

Potrivit investigațiilor, schema ar fi funcționat din luna mai 2023. În Chișinău, activitatea era coordonată de 11 recrutori, cu vârste cuprinse între 22 și 51 de ani, dintre care șase sunt femei. Aceștia activau în cadrul unui departament de „resurse umane” al platformelor și instruiau operatorii dintr-un oficiu situat în centrul capitalei.

În baza probelor acumulate, două persoane au fost reținute. Este vorba despre liderul echipei, un bărbat de 29 de ani, autodeclarat „team leader”, de la care oamenii legii au ridicat 10.000 de euro din birou și 4.700 de dolari de la domiciliu, bani care ar proveni din activitatea ilegală. De asemenea, a fost reținut și un specialist IT de 51 de ani, originar din Ucraina, responsabil de infrastructura tehnologică și de administrarea platformei false de matrimoniale.

Suspecții urmează să fie audiați la PCCOCS pentru stabilirea statutului procesual-penal și continuarea investigațiilor. Oamenii legii investighează în continuare cazul pentru a identifica organizatorii rețelei, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare.