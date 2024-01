(Video) Între 300 și 5 mii de lei au fost dispuși să cheltuie criulenenii pentru sărbătorile de iarnă

În forfota din ajunul revelionului, i-am întrebat pe criuleneni, ce buget s-au pregătit să cheltuie pentru sărbătorile de iarnă, care sunt multe și la distanță mică una de alta.

„Est-Curier” a realizat un sondaj printre oamenii care ieșeau sau intrau la numeroase magazine, și i-a înrebat ce limite financiare și-au stabilit și ce vor cumpără din econoimii, dar și cum li se par prețurile în acest an.

„Dacă sincer, vreo 300 de lei. Crăciunul a fost, acum așa, vreo 300 de lei”.

„Aproximativ vrreo mie de lei. Prețurile au crescut”.

„Undeva la două mii de lei – trei mii. O să cumpărăm carne, fructe, șampanie. Prețurile sunt mai ridicate. Eu am lucrat muți ani în Europa. Acolo cu acești bani puteam cumpăra de două ori mai mult, dar, scuzați, salariul de acolo și salariul de aici… ”

„Nu am stabilit un buget! Evident că prețurile sunt exagerate, dar sărbătorile ne fac să trecem peste unele limite pe care ni le-am propus noi. Parcă avem acasă tot strictul necesar, parcă vrei ceva mai deosebit de sărbători”.

„Eu lucrez cu ziua și am mai puțin,am doi copii minori, le-am mai cumpărat cadouri. Acasă avem caren, mai tăiem câte o pasăre. Dar acumam cumpărat un tort, o bucatăde cârnaț, o maioneză, o bere, că-i mai ieftină decât șampania.”

„Un buget simbolic în jurul a 2-3 mii de lei. Cu regret, prețurile de la an la an cresc, în acest an sunt exagerate, iar salariile noastre rămân aceleași. Vom serba modest, acasă, în sânul familiei”.

„Cred că vreo cinci mii de lei, dar asta e doar mâncarea, cadourile aparte. Acum numai patru crenvurști costă 95 de lei! ”

„Un buget modest, până la 1000 de lei, pentru două persoane. Fără cadouri, doar pentru masa de sărbătoare”.

„Sunt singură, doar cu Dumnezeu și Maica Domnului, n-am să fac masă copioasă, cred că mă încadrez în 300 de lei. Am pregătit cadouri pentru nepoței, le-am pus în colete, dar încă nu le-am trimis.”

