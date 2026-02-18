Incidente

VIDEO//Incident pe Nistru: opt pescari duși de curent pe o bucată de gheață desprinsă

Opt bărbați care pescuiau astăzi, 18.02.2026, pe gheața Nistrului, în zona podului feroviar din Bender, au ajuns în pericol după ce marginea gheții s-a rupt, iar bucata desprinsă a fost purtată de curent zeci de metri în aval, anunță așa-numitele autorități din stânga Nistrului.

Patru dintre ei au sărit în apă și au înotat până la mal, în timp ce ceilalți au rămas pe bucata de gheață până când un martor a reușit să arunce o linie de pescuit și să tragă gheata mai aproape de țărm, unde au coborât în siguranță.

La fața locului au intervenit salvatorii și o ambulanță, medicii examinându-i pe pescari. Potrivit informațiilor preliminare, viața și sănătatea acestora nu sunt în pericol. Martorii spun că incidentul s-a produs brusc, în momentul în care stratul de gheață a cedat sub presiunea apei și a temperaturilor scăzute.

