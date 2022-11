(Video) Igor Cuciuc și-a lansat piesa ”Mămăliga neamului” ilustrată la Slobozia Dușca. Vezi ce mai urmează!

Colectivele artistice de amatori de la casa de cultură din satul Slobozia-Dușca, r. Criuleni, au fost protagonistele videoclipului interpretului Igor Cuciuc ”Mămăliga neamului”. Artistul a găsit aici oamenii potriviți și peisajele rustice potrivite pentru trei dintre piesele noi ale sale.

Colaborarea cântărețului popular și a slobozienilor s-a înfiripat după ce artistul a cântat, pe 26 august, la Slobozia-Dușca, la concertul dedicat Zilei Independenței. Astfel, promovarea este bilaterală, artistul găsind la Slobozia-Dușca casele și oamenii potriviți pentru ilustrarea pieselor sale, iar artiștii locali – promovare și recunoaștere a talentului lor.

”Igor Cuciuc ne-a descoperit datorită directorului Casei de Cultură, dlui Andrei Istrati. La o cafea după concertul din 26 august, dl Cuciuc ne-a povestit ce idei are și ne-a propus să filmeze cu noi clipul la piesa sa. Dânsul a urmărit activitatea colectivelor noastre, i-am plăcut. Noi mai întâi am ascultat piesa, ne-a plăcut și muzica, și textul, am fost de acord și chiar peste o zi au și avut loc filmările. Dar de fapt, nu este singura piesă ilustrată cu noi. Urmează să apară și alte două clipuri, unul filmat la mine acasă, iar altul – la dl Sitișco (n.r. – Ruslan Sitișco, coregraful ansamblului ”Țărăncuța”). Următoarea piesă și clip vor fi lansate în curând. Dl Cuciuc a apreciat și dansatorii din ”Țărăncuța”, și cântărețele din”Nemurelele”, și am colaborat în așa fel” – ne-a relatat Claudia Burlacu-Șerșun, directoarea artistică a Casei de cultură Slobozia-Dușca.