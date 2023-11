(Video) „Hai să ne înțelegem!”, sau care sunt costurile corupției în universități

În universitățile din R. Moldova, reticența de a declara actele de corupție, prezente de la admitere și până la înmânarea diplomei, face ca mulți dintre autorii acestora să rămână nepedepsiți. Chiar și în condițiile unui număr de studenți în scădere constantă, universitățile, dar și educația în general, ocupă loc de frunte în topul celor mai corupte domenii.

Iată de ce, un prim sfat pentru o studenție fără șpagă este denunțarea persoanelor care comit acte de corupție.

Podcasturile au fost realizate de Agora.md, și promoveaza toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrându-se pe câteva sectoare cu risc sporit de corupție, încurajează cetățenii să se implice în lupta împotriva corupției, explica unde poate fi depusă și cum trebuie formulată o reclamație și ce poate face un cetățean aflat sub presiune după depunerea unei sesizări etc.

