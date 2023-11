(Video) „Hai să ne înțelegem!”, extinderea fenomenului corupției la înscrierea în grădinițe

O cutie de ciocolată, un buchet de flori, 200 de lei pentru draperii, 50 de lei pentru un certificat medical, sau chiar „un 50 de euro” pentru o atitudine mai prietenoasă sau un loc mai în față. Majoritatea moldovenilor au fost implicați, măcar o dată, direct sau indirect, în acte de corupție, disimulate sub forma unor gesturi de bunăvoință și respect. Cu toții ne dorim să trăim într-o țară în care justiția să funcționeze eficient, iar mita, în orice formă, să fie o excepție rară. În același timp, perpetuăm obiceiuri care, fără să realizăm, întăresc cercul corupției. Despre corupția din procesul de înscriere a copiilor la grădiniță am discutat la emisiunea „Hai să ne înțelegem” cu Ala Revenco, co-fondatoarea ONG-ului Părinți Solidari și una dintre cele mai hotărâte susținătoare ale unei educații fără corupție.

Episoadele podcastului au fost realizate de Agora.md, în colaborare cu Asociația Presei Independente (API), și promovează toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrându-se pe câteva sectoare cu risc sporit de corupție, încurajează cetățenii să se implice în lupta împotriva corupției, explica unde poate fi depusă și cum trebuie formulată o reclamație și ce poate face un cetățean aflat sub presiune după depunerea unei sesizări etc.

Vă propunem al șaselea episod în format video la tema enunțată. Vor urma și altele, urmăriți publicațiile noastre!