(Video) „Hai să ne înțelegem!”, de ce strângerea fondurilor în școli este încă considerată o formă de corupție?

Colectarea fondurilor în școli nu reprezintă o noutate. Acest obicei a devenit mai prominent după proclamarea independenței, în contextul crizei economice din țară. În acele vremuri, responsabilitatea necesităților școlilor a căzut în principal asupra părinților, și deși inițial a fost o necesitate impusă de circumstanțe, în timp, strângerea de fonduri a evoluat într-o tradiție. Chiar dacă în prezent nu mai există o presiune stringentă pentru aceasta, obiceiul a persistat. În cadrul celei de-a treia ediții a podcastului „Hai să ne înțelegem”, am discutat cu avocata și experta anticorupție, Cristina Ciubotaru, despre fenomenul corupției în școli. Descoperim cum școala devine involuntar un mediu în care se dezvoltă toleranța față de corupție, identificăm pericolele asociate acestui fenomen și explorăm posibile soluții pentru a-l depăși.

Episoadele podcastului au fost realizate de Agora.md, în colaborare cu Asociația Presei Independente (API), și promovează toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrându-se pe câteva sectoare cu risc sporit de corupție, încurajează cetățenii să se implice în lupta împotriva corupției, explica unde poate fi depusă și cum trebuie formulată o reclamație și ce poate face un cetățean aflat sub presiune după depunerea unei sesizări etc.

Vă propunem primul podcast în format video la tema enunțată. Vor urma și altele, urmăriți publicațiile noastre!