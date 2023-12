(Video) „Hai să ne înțelegem!”, așteptările și riscurile în jurul subvențiilor agricole

Despre subiectul accesării subvențiilor în agricultură se vorbește mult, dar corupția în acest proces rămâne adesea în umbră. Nu pentru că nu ar exista, ci pentru că strategia „scopul scuză mijloacele” își face simțită prezența și în acest domeniu. Într-un nou episod al podcastului „Hai să ne înțelegem”, discutăm despre tipurile de corupție implicate, tentativa de a eluda căile legale și soluțiile existente în combaterea corupției în acordarea subvențiilor în agricultură. Invitată în emisiune este Diana Coșalîc, directoarea adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Episoadele podcastului au fost realizate de Agora.md, în colaborare cu Asociația Presei Independente (API), și promovează toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrându-se pe câteva sectoare cu risc sporit de corupție, încurajează cetățenii să se implice în lupta împotriva corupției, explica unde poate fi depusă și cum trebuie formulată o reclamație și ce poate face un cetățean aflat sub presiune după depunerea unei sesizări etc.

