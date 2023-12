(Video) „Hai să ne înțelegem!”, aspectele corupționale la etapa de certificare a produselor destinate exportului

Într-un nou episod al podcastului „Hai să ne înțelegem”, aflați despre aspectele corupționale la etapa de autorizare/certificare a produselor destinate exportului. Invitatul în emisiune este Iurie Fala, director executiv al Asociației Moldova Fruct.

Episoadele podcastului au fost realizate de Agora.md, în colaborare cu Asociația Presei Independente (API), și promovează toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrându-se pe câteva sectoare cu risc sporit de corupție, încurajează cetățenii să se implice în lupta împotriva corupției, explica unde poate fi depusă și cum trebuie formulată o reclamație și ce poate face un cetățean aflat sub presiune după depunerea unei sesizări etc.

Vă propunem al optulea episod în format video la tema enunțată. Vor urma și altele, urmăriți publicațiile noastre!