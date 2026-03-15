VIDEO// Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile

Guvernul Republicii Moldova a convocat duminică o ședință pentru a examina propunerea de instituire a stării de alertă de mediu în bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile, în contextul deplasării unei unde de poluare cu produse petroliere pe cursul fluviului.

Ședința a fost convocată în regim de urgență după monitorizarea situației din ultimele zile și în urma lucrărilor de protecție deja realizate de autorități. Potrivit oficialilor, deși au fost întreprinse măsuri pentru limitarea efectelor poluării, unda de contaminare continuă să se deplaseze pe cursul râului, iar în unele sectoare din nordul Nistrului nivelul substanțelor poluante depășește limitele admise.

La ședință au participat atât miniștri prezenți în sală, cât și membri ai Guvernului conectați online, printre care Smuchescu, Bolea, Cătla Boga, ministrul Junghietu și Ceban. Autoritățile au confirmat existența cvorumului necesar pentru adoptarea deciziilor.

Potrivit explicațiilor prezentate de Centrul Național de Management al Crizelor, instituțiile competente au activat imediat mecanismele de monitorizare după depistarea scurgerii de substanțe poluante. În zonele considerate critice au fost instalate baraje antipoluare și materiale absorbante, iar probe de apă sunt prelevate de două ori pe zi pentru a evalua în timp real calitatea apei.

Specialiștii atrag atenția că, fiind un curs de apă curgător, poluanții sunt transportați constant de-a lungul râului, ceea ce face ca nivelul concentrațiilor să varieze de la o zonă la alta și de la o oră la alta. În prezent, există indicii că unda de poluare se deplasează în aval, iar în zone precum Năslavcea și Soroca au fost înregistrate depășiri ale valorilor admise pentru produse petroliere și hidrocarburi aromatice.

Autoritățile subliniază că instituirea stării de alertă nu înseamnă că situația este critică, ci reprezintă un mecanism preventiv care permite mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea intervențiilor instituțiilor statului.

Proiectul prevede instituirea stării de alertă în unitățile administrativ-teritoriale din bazinul Nistrului, inclusiv în raioanele Drochia, Soroca, Sângerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, precum și în municipiile Bălți și Chișinău, dar și în alte localități din zona fluviului.

Regimul special ar permite intensificarea intervențiilor tehnice, instalarea de baraje suplimentare pentru captarea poluanților, dar și introducerea unor restricții temporare privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise.

De asemenea, autoritățile vor putea mobiliza rapid resurse suplimentare, inclusiv din rezervele de stat, și vor putea integra echipe internaționale venite în sprijinul Republicii Moldova, inclusiv prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.

În paralel, monitorizarea calității apei va continua, iar populația va fi informată periodic despre evoluția situației. În zonele unde există riscuri, cetățenii vor fi avertizați să evite utilizarea apei din Nistru pentru consum, adăparea animalelor sau alte activități până la revenirea parametrilor în limitele admise.

Propunerea privind instituirea stării de alertă de mediu a fost susținută în unanimitate de membrii Guvernului, urmând ca hotărârea finală să fie definitivata și semnată după verificarea ultimelor detalii tehnice.