VIDEO// Grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online, anihilat la Chișinău

Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online, prejudiciul estimat în acest caz depășind un milion de lei.

Potrivit anchetei, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei pretinse platforme de investiții și, prin inducerea în eroare a victimelor, promiteau profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase și criptovalută. În acest mod, o femeie în vârstă de 63 de ani a fost determinată să transmită, în mai multe tranșe, sume considerabile de bani, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar.

Oamenii legii au reținut în flagrant curierul grupării, un bărbat de 33 de ani, surprins în momentul preluării unei sume de bani de la victimă. Ulterior, au fost identificați și reținuți alți doi membri ai grupării, cu vârste de 49 și 43 de ani. Aceștia aveau rolul de a recepționa sumele colectate, de a le converti în monedă virtuală și de a le redirecționa către alte persoane implicate în schemă.

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani, conform prevederilor legale.

Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualilor complici.

