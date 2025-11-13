VIDEO// Grup criminal de contrabandiști de țigarete, documentat pe ruta Chișinău–București

Serviciul Vamal, procurorii PCCOCS și polițiștii au documentat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în contrabanda cu țigarete pe ruta feroviară Chișinău–București. Potrivit informațiilor oficiale, membrii grupării organizau scoaterea ilegală din Republica Moldova a produselor din tutun, ocolind regimul accizelor și controlul vamal.

În schemă ar fi implicați mai mulți indivizi, unii încă neidentificați, printre care și angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Aceștia ar fi profitat de atribuțiile de serviciu pentru a facilita transportul clandestin al țigaretelor peste frontieră, utilizând trenurile de pe cursa Chișinău–București.

La 10 noiembrie curent, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au fost efectuate percheziții simultane la domiciliile suspecților, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în trenul de pe cursa vizată. În urma acțiunilor, în depoul din Chișinău a fost descoperit un lot de peste 120.000 de țigarete, ascunse și pregătite pentru a fi transportate ilegal peste hotar.

Totodată, de la unul dintre figuranți au fost ridicate mijloace bănești în sumă de 50.000 de lei și 4.755 de euro, sume care ar proveni din activitatea infracțională a grupării.

Oamenii legii continuă acțiunile procesual-penale pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru a reconstitui în detaliu mecanismul de contrabandă. În cazul în care va fi demonstrată vinovăția, cei implicați riscă pedepse cu închisoarea între 4 și 10 ani, întrucât valoarea mărfurilor accizabile și cantitatea de țigarete depășesc limitele prevăzute de lege pentru infracțiunea de contrabandă.