VIDEO//Evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei în domeniul producției de termopan

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au anunțat deconspirarea unei scheme de livrări fictive de materii prime și accesorii utilizate la fabricarea geamurilor de termopan, prejudiciul estimat depășind 40.000.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare de compania vizată în perioada 2023-2025, prin operațiuni economice simulate menite să reducă artificial obligațiile fiscale. În baza probelor acumulate, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile și locațiile asociate firmei.

În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, ștampile cu semne de falsificare, precum și obiecte interzise, inclusiv cartușe. De asemenea, au fost depistate și sechestrate mijloace bănești în lei și valută străină în valoare totală de aproximativ 4.000.000 de lei, despre care procurorii presupun că provin din activitatea infracțională investigată.

Trei persoane, identificate ca având roluri de administratori și fondatori ai companiei, au fost recunoscute în calitate de bănuiți. Investigațiile continuă, iar potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.