VIDEO// Două persoane reținute într-un dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei

Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au reținut doi bănuiți într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, estimat la peste 173 de milioane de lei.

Reținerile au avut loc după desfășurarea a 55 de percheziții la nivel național. În urma acestora, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, mijloace financiare, înscrisuri de ciornă, acte contabile, precum și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală.

Potrivit anchetei, schema investigată ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022. Un grup de persoane, aflate în curs de identificare, ar fi utilizat comercializarea voucherelor pentru a crea aparența unor activități economice legale și pentru a introduce în circuitul financiar mijloace bănești de proveniență necunoscută.

Concret, în sistemele de casă ale unei rețele de magazine din țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere, achitate exclusiv în numerar. Totodată, anchetatorii au constatat discrepanțe semnificative între numărul real al clienților și volumul voucherelor emise, fapt ce indică un posibil mecanism de legalizare a unor sume importante de bani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Conform legislației, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.

Articole asemănătoare

VIDEO// Peste 130 de vehicule, ridicate în urma a 20 de percheziții într-un dosar de contrabandă

18 martie 2026

Drona depistată la Tudora este activǎ și conține un dispozitiv explozibil

17 martie 2026

Alertă la frontieră: obiect aerian neidentificat și resturi de dronă descoperite în sudul țării

17 martie 2026

Cosmetice injectabile nedeclarate, descoperite în bagajele unor pasagere la frontieră

17 martie 2026
