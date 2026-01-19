Poliţie

(video) Curier al unui magazin online de droguri, arestat după o lună de investigații

Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din Chișinău, au arestat un bărbat de 34 de ani, implicat în trafic de droguri pe teritoriul capitalei, transmite Secția comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției.

Investigațiile au durat aproximativ o lună și au vizat documentarea activității infracționale a suspectului, care acționa ca „curier” pentru un magazin online de comercializare a substanțelor narcotice prin intermediul aplicației mobile Telegram. În timpul cercetărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul prelua droguri în cantități angro, le transporta la domiciliu, unde le reambala în doze de 1–2 grame și le plasa în ascunzișuri, în special în zonele din apropierea instituțiilor de învățământ superior.

La data de 15 ianuarie, suspectul a fost reținut în Chișinău, în apropierea domiciliului său, în momentul în care încerca să plece cu automobilul pentru a ridica o nouă cantitate de droguri. În urma perchezițiilor la domiciliu au fost descoperite și ridicate mai multe substanțe narcotice, inclusiv marijuana și amfetamină, precum și obiecte folosite în activitatea infracțională: cântare electronice de precizie, pachețele zip-lock pentru ambalarea drogurilor, o țigară electronică cu ulei de cannabis, o seringă cu heroină și telefoane mobile utilizate pentru coordonarea traficului.

Ulterior, la solicitarea procurorului, suspectul a fost arestat pentru 30 de zile. În cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă privativă de libertate între 7 și 15 ani, conform legislației în vigoare.

