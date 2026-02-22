VIDEO//Cinci persoane reținute într-un dosar privind o speluncă de droguri

Poliţie

Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au efectuat noaptea trecută o descindere într-un imobil din sector, unde ar fi fost organizat un spațiu clandestin destinat consumului de droguri.

În interior, oamenii legii au depistat și identificat 18 persoane, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe pachețele ce conțin substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei. Acestea au fost transmise pentru expertiză chimică, în vederea stabilirii exacte a compoziției.

Cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, forțele de ordine au reținut cinci persoane, suspectate că ar fi organizat și întreținut locația ilegală.

Autoritățile anunță că acțiunile procesual-penale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea eventualilor complici.

