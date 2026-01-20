VIDEO//Centru de plasament temporar pentru lebede deschis la Criuleni

Peste 800 de lebede au ales să ierneze pe r. Nistru, în preajma localităților din r. Criuleni. Au dat greș, căci frigul ce s-a abătut le pune viața în pericol. În preajma or. Criuleni au fost găsite mai multe păsări înghețate, iar salvamarii și inspectorii de mediu au decis să le vină în ajutor.

O parte dintre păsări au fost preluate și plasate în custodia lucrătorilor de la Stația de salvare Criuleni, pentru a le asigura protecția necesară.

Lebedele beneficiază de hrană adecvată, fiind asigurate cu cereale și produse vegetale, dar și de îngrijire atentă, oferită cu multă dedicare, empatie și dragoste.

– Misiunea noastră e să salvăm oamenii de la înec – spune salvamarul Simion Samoil – dar când le-am văzut înghețate nu le poți lăsa de izbeliște. Sunt suflete și ele. Le-am luat în brațe de la plajă și le-am adus la sediu. Am anunțat inspectorii de mediu, le-au adus hrană, le-am pus la cald să se dezghețe și când și-au revenit le-am dat drumul pe Nistru. Suferă mai ales păsările tinere că ele nu rezistă la o temperatură mai mari de -10. Așa iarnă rece nu am avut demult și păsările călătoare au pierdut orientarea. Mai sunt și rațe sălbatice, dar mai obraznici sunt cormoranii (Baclani), ei distrig tot.

– Am reacționat imediat ce am fost anunțați de salvamari. Am găsit furaje, ne-am înțeles cu un magazin să ne dea resturi vegetale, dar timpul s-a îmblânzit deja. Păsările găsesc deja pește și în apa Nistrului. Acum avem o altă problemă. O lebădă în r. Telenești a fost diagnosticată cu gripă aviară, astfel că cetățenilor li se recomandă să nu se apropie de păsările sălbatice apatice. Cât privește cormoranii ei au invadat spațiul. Sunt mulți, dar sunt încluși în Cartea Roșie. Un individ mănâncă până la 5 kg de pește în 24 ore și au excremente acide, că ard vegetația unde se cuibăresc. În cazul lor chiar e nevoie de o intervenție pentru a salva celelalte specii – ne-a spus inspectorul de mediu din r. Criuleni, dl.Ion Guzun.

Protejarea biodiversității și intervenția promptă în situații de risc pentru speciile sălbatice, nu este doar un angajament al nspectorilor de mediu.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului încurajează cetățenii să manifeste grijă față de fauna sălbatică și să semnaleze orice caz în care animalele se află în dificultate. Împreună putem contribui la protejarea naturii și la menținerea echilibrului ecologic.

E. Chiriac