VIDEO// ”Casa Păcii” de la Mașcăuți are și un Centru de suport

Luni, 30 octombrie 2023 la Mașcăuți a venit multă lume, atât de la Chișinău, cât și din alte localități ale Republicii Moldova. Interesul lor a fost să vadă cum o inițiativă particulară poate deveni un punct de sprijin pentru mai multe persoane. În primăvară am scris despre deschiderea ”Casei Păcii” în această localitate.

Pe parcursul verii aici și-a găsit refugiu o mamă cu trei copilași. Între timp infrastructura sediului s-a extins și a fost construit și un centru de suport pentru femei. În clădirea nouă, dotată frumos, beneficiarele vor putea obține suport psihologic și emoțional, participa la instruiri de abilitare economică, incluziune socială și culturală. Reconstrucția s-a făcut cu suportul UN Women și sprijinul financiar al Guvernului SUA, dar sustenabilitatea rămâne pe umerii AO ”Help Moldova” și primăriei locale. De altfel toți cei prezenți și-au declarat susținerea pentru asigurarea funcționării ”Casei Păcii”. Șefa Direcției raionale Asistența Socială și Protecția Familiei Criuleni, Ludmila Brânză spunea: ”vom participa activ la identificarea beneficiarilor și preluarea cazurilor”. Ofițerul superior de sector la Mașcăuți, Ana Boleac îndemna persoanele să se adreseze în caz de necesitate: ”că neapărat vor fi auzite și ajutate”.

Veronica Teleucă, președinta Coaliției Naționale Viața fără Violență spunea: ”Am urmărit desfășurarea lucrărilor. A fost un proiect complex și complicat. Paralel cu lucrările de construcție am avut și un program de instruire pentru specialiștii care vor lucra aici. Cu toate acestea e foarte important ca fiecare dintre noi să dee dovadă de empatie pentru cei de alături. Să ne ajutăm reciproc, căci lucrurile simple, elementare au un mare impact asupra unei persoane. O tânără mămică are nevoie elementar de somn și dacă vine o vecină, o prietenă se aibă grijă de bebeluș, câteva ore ,ca aceasta să poată dormi în liniște – e un lucru mare. O persoană în etate are nevoie de comunicare, de niște cumpărături, etc și toate acestea nu necesită decât atitudine…”

După vizionarea secvenței teatralizate regizate de Larisa Dascăl discuțiile au devenit mai emotive. Viorica Țîmbalari, a povestit despre istoria teribilă a doi frați, pe care i-a întâlnit în cadrul campaniei ”Cutia cu daruri” într-o localitate din raionul Criuleni. Despre tragedia ce se petrece în acea ogradă știau și polițistul, care le era vecin și asistentul social și chiar preotul, dar nimeni dintre ei nu a întreprins nimic pentru a o curma. Acum copii sunt în siguranță, dar necesită încă mult timp pentru reabilitare psihologică. S-a pomenit în discursuri despre complexitatea cadrului legislativ, care frânează intervențiile de urgență, dar și despre faptul că o ”Casă a Păcii” ar fi cel mai accesibil refugiu temporar.

Viorica Tîmbălari spunea: ”Deschiderea Centrului de Suport pentru Femei “CASA PĂCII” marchează un moment deosebit în parcursul organizației noastre.

Suntem mândri că într-un timp record am reușit să ne vedem visul împlinit! Proiectul dat ocupă un loc aparte în sufletele noastre, deoarece a fost inspirat din dorința de a păstra și valorifica tradițiile și cultura locală. Acest spațiu rustic ne-a conectat la amintirile legate de strămoșii noștri, cei care au contribuit la bazele acestei țări.

“CASA PĂCII” a fost locuința celei mai longevive femei din localitatea Mașcăuți, raionul Criuleni. Valentina Carțîn, care a trăit peste nouă decenii, a trecut prin greutăți și încercări, a îndurat război și foame, dar a păstrat mereu credința, demnitatea și curajul. Visul ei a fost ca această casă să fie moștenită de oameni gospodari, iar noi suntem mândri să spunem că acei gospodari suntem noi, membrii A.O. „Help”.”

Și Maria Burduja a vorbit frumos despre tanti Valiușca, cum o numeau mășcăuțenii pe fosta gospodină a casei. O altă săteancă ,Alexandra Popușoi, și-o amintea că aceasta fiind văduvă de război, venea la 9 mai, la monument, cu un coș plin cu bunătăți pe care le împărțea copiilor. Avea curtea plină cu flori, în special bujori și împletea colaci frumoși. Era activă, mereu îmbrăcată cu gust și chiar la 90 de ani mai cocea și torte. Astfel amintind că ”Casa Păcii ” s-a constituit pe un loc benefic și ar trebui să fie de folos tuturor.

Persoanele care se află în dificultate pot apela la numărul de telefon 061112111 pentru a beneficia de ajutor sau pot vorbi cu asistentul social, cu secretarul primăriei despre dificultatea în care se află pentru a I se oferi serviciile necesare prin intermediul Centrului de suport de la ”Casa Păcii”.