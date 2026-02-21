Social

VIDEO// Autoritățile avertizează populația să fie vigilentă în fața fraudelor online

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj public de avertizare privind creșterea numărului de escrocherii telefonice și online, după ce tot mai mulți cetățeni au raportat pierderi financiare cauzate de oferte false de investiții și apeluri frauduloase. 

Infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a înșela victimele, inclusiv tehnologii de inteligență artificială prin care creează videoclipuri false cu persoane publice, chiar și cu imaginea sa. Escrocii se pot prezenta drept rude, angajați ai băncilor, investitori sau polițiști pentru a câștiga încrederea oamenilor. 

În mesaj, președinta a precizat că instituțiile oficiale nu solicită niciodată parole, coduri bancare sau transferuri urgente prin telefon sau internet și a îndemnat cetățenii să întrerupă imediat conversațiile suspecte și să verifice informațiile apelând numerele oficiale ale instituțiilor sau ale persoanelor invocate. 

Maia Sandu a menționat că autoritățile investighează aceste cazuri și depun eforturi pentru identificarea făptașilor, însă a avertizat că mulți dintre aceștia operează din afara țării și își schimbă rapid metodele și platformele. 

În final, președinta a îndemnat populația să discute cu membrii familiei, în special cu persoanele vârstnice, și să distribuie mesajul de prevenție, subliniind că vigilența individuală rămâne cea mai eficientă formă de protecție împotriva fraudelor.

