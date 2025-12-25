VIDEO//Ambasadoarea UE în Republica Moldova: „Republica Moldova și-a ales viitorul european. 2025 a fost un an al curajului și al progresului”

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de felicitare și apreciere cetățenilor, în ajun de sărbători, subliniind progresele remarcabile realizate de Republica Moldova în anul 2025 și sprijinul constant al Uniunea Europeană.

Diplomata a menționat că, deși a fost martoră doar ultimelor patru luni ale anului, acestea au fost „extraordinare”, marcate de realizări istorice pentru țară. Potrivit ambasadoarei, rezultatele alegerilor au demonstrat întregii lumi că Republica Moldova este „o națiune curajoasă, care nu se teme de nimic și știe foarte clar încotro se îndreaptă: spre Uniunea Europeană”.

În mesajul său, Iwona Piórko a evidențiat faptul că procesul de screening al legislației europene a fost cel mai rapid din istoria Uniunii Europene, iar organizarea primului Summit Uniunea Europeană, Republica Moldova, desfășurat la Chișinău, reprezintă un moment de referință în relațiile bilaterale.

Un alt punct important a fost adoptarea unui pachet financiar fără precedent, în valoare de 1,9 miliarde de euro, destinat transformării economice și sociale a Republicii Moldova. Ambasadoarea a subliniat că cetățenii resimt deja beneficiile integrării europene, inclusiv aderarea la sistemul SEPA, care permite transferuri financiare mai ieftine către familiile aflate în statele membre ale UE.

Totodată, aceasta a amintit că, începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de roaming gratuit în Uniunea Europeană, facilitând comunicarea fără costuri suplimentare.

Iwona Piórko a mulțumit cetățenilor pe care i-a întâlnit în diferite regiuni ale țării, la festivaluri, în școli, cămine pentru vârstnici și alte comunități, și a promis că va continua să viziteze cât mai multe localități pentru a cunoaște direct oamenii și realitățile lor.

În final, ambasadoarea a transmis un mesaj emoționant de sărbători: „În ajun de sărbători, vă doresc ceea ce este cel mai important: să vă reîntâlniți cu familiile voastre. Prețuiți aceste momente! Suntem toți la fel. Ne iubim familiile mai presus de orice. La mulți ani!”.