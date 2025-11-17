Internațional

VIDEO// Alertă pe Dunăre: Navă cu GPL în flăcări

Potrivit unui mesaj RO-ALERT emis astăzi la ora 11:37 pentru zona localităţii Plauru, există risc iminent de explozie ca urmare a incendiului care a cuprins o navă încărcată cu GPL, aflată pe malul ucrainean al braţului Chilia al Dunărea, relatează infotulcea.ro

Autorităţile din cadrul ISU Delta Tulcea au informat că, în coordonare cu structurile ministerului de resort, s-au deplasat echipaje de pompieri şi s-a constituit un Comitet Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru monitorizarea continuă a incidentei.

Ca măsură preventivă, au fost evacuate 15 persoane împreună cu animalele din localitatea Plau­ru către spaţii de cazare puse la dispoziţie de autorităţile locale ale comunei Ceatalchioi.

Cetăţenii din regiune sunt îndemnaţi să respecte măsurile oficiale, să evite zonele semnalate şi să urmărească comunicările autorităţilor pentru siguranţa lor.

