Victimele Holocaustului vor fi comemorate în cadrul unui program amplu de activități

Ministerul Culturii anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Acestea vor avea loc în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, fiind implicate instituțiile de învățământ și organizațiile culturale.

Perioada de desfășurare a eveimentelor pe teritoriul țării se va încheia pe 11 februarie.

Programul activităților de Comemorare a Victimelor Holocaustului include seri literare, simpozioane istorice, expoziții tematice, discuții publice, iar în calitate de gazde a acestor evenimente sunt Biblioteca evreiască „Ițîc Mangher”, str. E. Doga 4, Chișinău; Biblioteca Naționala pentru Copii „Ion Creangă”, Centrul Comunitar Evreiesc KEDEM Jacobs JCC; Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova; comunitățile evreiești din orașele Republicii Moldova, bicbliotecile publice și cele din instituțiile de învățământ.

Teatrele vor prezenta spectacole la tema Holocaustului, începând cu data de 24 ianuarie.

Spectacolul „Leovușca” de Anatolii Krâm, (12+), va putea fi vizionat pe data de 24 ianuarie, ora 18.00, în regia lui Iurie Harmelin, pe scena I.P. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S Ulițî Roz Iurie Harmelin”; or. Chișinău.

La 25 ianuarie, ora 18:00, Teatrul Dramatic Rus De Stat “A. P. Cehov” (str. Vlaicu Pîrcalab 75, or. Chișinău) va juca spectacolul „Поминальная молитва”, dedicat memoriei victimelor Holocaustului. Între 26-30 ianuarie, spectacol de lectură performativă cu fragmente din „Băiatul cu pijamale în dungi” de John Boyne, va fi prezentat pe scena Teatrului Național de Stat „Vasile Alecsandri” din or. Bălți.

Cele mai semnificative evenimente publice vor avea loc pe 27 ianuarie, când este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Unul dintre acestea este Mitingul-Requiem dedicat Zilei Internaționale a Victimelor Holocaustului, care va avea loc pe 27 ianuarie, simultan în mai multe orașe, inclusiv Chișinău, Dubăsari, Orhei, Cahul, Rîbnița, Bălți, Tiraspol, cu începere de la ora 10.00. La evenimente vor fi prezente autorități, membri ai comunității evreiești, reprezentanți ai societății civile.

Potrivit Raportului final al Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului, în anul 1941, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, existau 49 de lagăre de concentrare și ghetouri, iar în regiunea transnistreană – 189. Au fost omorâți peste 200 de mii de evrei, deportați în regiunea transnistriană, și cel puțin 10 mii de romi, torturați până la moarte sau împușcați.

Programul acțiunilor de comemorare, publicat de Ministerul Culturii, poate fi consultat aici: