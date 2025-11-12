Poliţie

„Victima” a reclamat oamenii legii

O tânără de 23 de ani, din localitatea Chirca, Anenii Noi, care a solicitat în noaptea de 11 noiembrie 2025 ajutorul poliției pe motiv că ar fi fost agresată de către soțul său, un individ în vârstă de 27 de ani, a denunțat ulterior polițiștii de violență față de bărbatul său.

Conform pulsmedia.md la chemarea doamnei s-a deplasat un echipaj al IP Anenii Noi, care i-a găsit pe cei doi în stare de ebrietate. Pretinsa victimă, dar și pretinsul agresor, ar fi început să-i înjure pe polițiști ca la ușa cortului, după care ar fi început să-i bruscheze și să opună rezistență.

Cei doi au fost escortați la IP Anenii Noi pentru a fi documentați, după care au fost testați cu aparatul Drager. Rezultatele au arătat că el avea o concentrație de 1,09 mg/l de alcool pur în aerul expirat, iar ea 0,87 mg/l concentrația de alcool în aer.

Cazul a fost înregistrat și este documentat pentru a se stabili veridicitatea celor declarate de către pretinsa victimă.

