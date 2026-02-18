Vezi unde a programat Premier Energy lucrări mâine, 19 februarie, în r. Criuleni și r. Dubăsari

În r. Criuleni și în s. Oxentea din r. Dubăsari, aflate la deservirea companiei Premier Energy Distribution, conform informației publicate pe pagina oficială a distribuitorului, lucrări au fost programate pentru următoarele intervale de timp și în următoarele localități:

s. Coşerniţa: str. Coşerniţa, Tinereţii parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Işnovăţ: str. Ion Pelivan, Işnovăţ, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Hîrtopul Mic: str. Hîrtopul Mic

s. Rîşcova parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:15-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Boşcana: str. Boşcana 9600,

s. Zăicana: str. Chişinăului, Cireşilor, Cişmelelor, Dacia, Independenţei, Izvoarelor, Învierii, Păcii, Salcîmilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tinereţii, Unirii, Zăicana parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Boşcana, s. Chetroasa: str. Chetroasa 9001, s. Ciopleni, s. Coşerniţa: str. Coşerniţa 9014,

s. Cruglic: str. Cruglic 9035,

s. Hruşova: str. Caișilor, Hrușova, Ion Neculce, Lămîiței, Ștefan cel Mare și Sfînt, s. Zăicana parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Mălăieşti: str. Mălăieşti, Tineretului, s. Mălăieştii Noi: str. Măcieşilor, Mălăieştii Noi, Poveştilor, Păpădiilor parțial, în intervalul de timp între 09:15-10:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Boşcana parțial, în intervalul de timp între 11:20-13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Măgdăceşti: str. Ababii , Bîtlan Ion, Emil Loteanu, Grigore Vieru, Lidia Istrati, Livezilor, Liviu Damian, Maria Magdalena, Măgdăceşti parțial, în intervalul de timp între 11:45-13:15 pentru conectarea consumatorului nou

s. Drăsliceni parțial, în intervalul de timp între 13:45-14:45 pentru conectarea consumatorului nou

s. Oxentea parțial, în intervalul de timp între 16:00-17:00 pentru conectarea consumatorului nou