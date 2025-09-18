CriuleniEconomicEst-Curier

Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova (Video)

Cine s-ar fi gândit că în țara noastră sunt oameni care, în loc să crească oi sau vite, și-ar dori să crească… melci? Și mai puțini ar investi într-o asemenea afacere. Gheorghe Chetrușca a îndrăznit să pornească un asemenea business în satul Ratuș din Criuleni, deși inițial ideea lui părea fără sorți de izbândă. 

 „Am început de la 560 de mii de melci. E prima achiziție, pe care am făcut-o. Apoi, am început să-i reproducem aici, pe loc”, povestește tânărul.

Deși pare frumos și neobișnuit la prima vedere, odată ce și-a început afacerea, provocările au apărut… deloc la viteza melcului. A întâmpinat dificultăți în crearea sistemului de irigare, iar apoi cu hrana melcilor, dar acestea nu l-au determinat să renunțe, ci, dimpotrivă, să se ambiționeze și mai mult.

Nici când melcii au început să… fugă din fermă, Gheorghe nu s-a speriat, ci a căutat soluții la antreprenorii din străinătate. Astfel, în acest an, moldoveanul va aduna 7 milioane de melci, din ferma sa. 

Iată câțiva pași pe care i-a urmat ca să reușească: 

  • A avut o idee originală;
  • A testat-o și a calculat dacă va avea clienți și profit din vânzări;
  • A învățat – Gheorghe a mers la cursuri în Italia;
  • A investit în afacerea sa;
  • A insistat și a trecut peste eșecuri.

„Chiar dacă veți trece peste obstacole și diverse provocări, nu renunțați. Găsiți-vă scopul și mergeți înainte, până îl atingeți”, susține Gheorghe.

Gheorghe Chetrușca este unul dintre eroii campaniei, #VeziCăPoți, lansată de Te Vezi, prin care tinerii din țara noastră sunt încurajați să învețe, să-și urmeze pasiunea și să se lanseze în afaceri, căutând oportunități de dezvoltare.

Succesul nu vine peste noapte, iar procesul este uneori foarte lent, dar în timp e totuși vizibil. Lucrurile se întâmplă, doar dacă nu renunți.

Campania de comunicare „Vezi că poți!” este realizată de organizația nonguvernamentală Te Vezi, cu sprijinul financiar al Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2025.

