Veți primi Informații personalizate pentru a reduce cheltuielile la energie

16 octombrie 2025
Becul led te ajută să economisești

Consumatorii Premier Energy vor putea, din luna octombrie, să-și gestioneze mai ușor consumul de energie electrică, datorită unor informații personalizate incluse direct în factură, informează distribuitorul.

În cadrul campaniei naționale pentru raționalizarea și eficientizarea consumului de energie, compania a introdus o secțiune specială care le arată clienților:

  • cum a evoluat consumul lor față de aceeași lună a anului trecut;

  • care este nivelul mediu de consum pentru gospodăriile similare;

  • și ce tendință a avut consumul în perioada următoare a anului precedent.

Astfel, fiecare client poate vedea concret unde poate economisi și cum își poate reduce costurile la energie.
Pe lângă aceste informații, facturile includ și sfaturi practice pentru economisirea energiei.

Clienții care înregistrează creșteri semnificative ale consumului vor primi recomandări personalizate prin e-mail, cu soluții simple pentru o utilizare mai eficientă a energiei electrice în gospodărie.

Prin aceste inițiative, Premier Energy îi ajută pe consumatori să-și înțeleagă mai bine propriul consum, să reducă cheltuielile și să contribuie la protejarea mediului.

