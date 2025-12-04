Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă

Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de un cadru financiar actualizat, după ce Guvernul a aprobat un set de Norme financiare pentru activitatea sportivă. Documentul are ca obiectiv oferirea unui sprijin mai adecvat pentru pregătirea și participarea la competiții, precum și pentru recompensarea performanțelor.

O noutate importantă este structurarea competițiilor sportive în cinci niveluri: local, regional, național, internațional în Republica Moldova și internațional în afara țării. Clasificarea urmărește să permită alocarea resurselor în funcție de importanța și amploarea fiecărui eveniment.

Normele prevăd ajustarea plafoanelor pentru cheltuielile necesare activității sportive, inclusiv:

alocație zilnică pentru hrană: 250-650 lei/persoană;

alimentație de efort pentru sportivii de performanță: până la 6 000 lei/lună;

remunerarea arbitrilor și a personalului medical: până la 800 lei/zi;

cazare și transport: plafoane ajustate în funcție de costurile reale.

Totodată, au fost majorate premiile pentru performanțe la competiții naționale și internaționale:

campioni mondiali seniori: până la 400 000 lei;

campioni europeni: 200 000 lei;

campioni naționali: 5 000 lei.

În plus, au fost introduse noi categorii de vârstă pentru premii (U15, U21 și U23), iar antrenorii principali ai loturilor naționale vor primi premii proporționale cu performanțele sportivilor.

Un alt element inclus în noile norme este posibilitatea ca federațiile sportive să utilizeze până la 15% din bugetul alocat pentru cheltuieli administrative, cum ar fi chiria spațiului, salarizarea contabilului și a secretarului general.