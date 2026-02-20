Verdict CtEDO: Înfrângere juridică pentru „KGB-ul” de la Tiraspol

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a decis, pe 19 februarie 2026, că restricțiile impuse de serviciile de securitate ale regimului de la Tiraspol împotriva unui apărător al drepturilor omului și, prin extensie, împotriva membrilor Asociației Promo-LEX, încalcă mai multe drepturi fundamentale garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Decizia Curții în cauza Zubco v. Republica Moldova și Rusia (cererea nr. 49508/15) se referă la o interdicție impusă în 2014 de structurile de securitate de la Tiraspol (“KGB”) împotriva lui Alexandru Zubco, un cunoscut apărător al drepturilor omului și, la momentul respectiv, membru al Promo-LEX.

Autoritățile transnistrene i-au blocat accesul în regiune pe motiv că activitatea sa în domeniul drepturilor omului ar fi reprezentat o amenințare pentru „securitatea” zonei. Măsura a fost contestată fără succes în așa-numitele instanțe locale, iar decizia finală a rămas definitivă în 2015.

În hotărârea de la Strasbourg, Curtea a stabilit că măsura a încălcat:

Libertatea de exprimare (Art. 10): pentru că restricția a fost legată de activitatea sa publică;

Dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8): întrucât i-a afectat legăturile cu familia din regiune;

Libertatea de circulație (Protocolul nr. 4, art. 2): interdicția i-a blocat deplasarea;

Dreptul la un proces echitabil (Art. 6 §1) și dreptul la un remediu efectiv (Art. 13).

Curtea a pus responsabilitatea pentru aceste încălcări în sarcina Federației Ruse, invocând controlul efectiv pe care Rusia îl exercită asupra regiunii transnistrene. Republica Moldova nu a fost găsită în încălcare, în linie cu jurisprudența CtEDO privind controlul limitat pe care statul îl are asupra zonei.

Instanța a obligat Federația Rusă să plătească lui Zubco 9 000 € pentru prejudiciu moral și 1 920 € pentru cheltuieli de judecată.

Hotărârea întărește jurisprudența CtEDO potrivit căreia represaliile împotriva apărătorilor drepturilor omului – inclusiv interdicțiile de acces și procedurile judiciare absente de remedii efective – sunt incompatibile cu standardele europene.

Reprezentanții Promo-LEX au salutat decizia ca o confirmare juridică a dificultăților cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului în stânga Nistrului, unde accesul ONG-urilor independente este adesea blocat prin astfel de măsuri. Ei subliniază că interdicțiile sistematice împiedică munca de documentare a abuzurilor și libertatea cetățenilor de a primi asistență juridică.

Totodată, organizația a lansat un apel către autoritățile de la Chișinău și organismele internaționale pentru mecanisme funcționale de protecție a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv sprijin juridic și canale clare de intervenție în cazurile de intimidare.