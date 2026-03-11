Venituri de cca 12 milioane de lei au înregistrat freelancerii în luna februarie. Vezi cât impozit trebuie să plătească

1 473 avize de plată a impozitului unic pentru luna februarie în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent a trimis Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, avizele de plată sunt disponibile și în Cabinetul personal al contribuabilului.

Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna februarie a constituit 11 992 583 lei, iar suma impozitului unic calculat – 1 798 887,45 lei, ceea ce constituie o creștere de 567,84% față de luna precedentă.

Circa 37% din antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții la conturile bancare dedicate, iar sumele încasate la conturile curente variază între 2 lei și 360 000 lei. Dintre aceștia, 39 contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, suma totală a numerarului încasat constituind 353 403 lei.