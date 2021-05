Vecini cu apartamente donate de părinți, Victor Gaiciuc și Irina Vlah. Locuința ministrului este, oficial, de zece ori mai ieftină decât a bașcanei

Guvernatoarea Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, și ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, sunt vecini într-un bloc din sectorul Botanica al mun. Chișinău, construit cu aproximativ 15 ani în urmă. Ambele locuințe au câte trei camere, o suprafață ce depășește 100 de metri pătrați și ambele au fost cumpărate de părinții pensionari, apoi donate celor doi demnitari. Deși e mai mare decât al bașcanei, apartamentul ministrului e de zece ori mai ieftin, potrivit declarației de avere a acestuia, și ar valora în jur de 3 mii de euro. Ambii demnitari au explicat pentru Moldova Curată detalii legate de imobilele pe care le-au primit prin donație.

În declarația de avere publicată recent, pentru anul 2020, Irina Vlah a indicat pentru prima dată faptul că este deținătoarea unui imobil. Până în prezent, în declarațiile ei de avere nu apărea cu drept de proprietate nici o locuință. Apartamentul are 113 m.p. și ar valora, potrivit declarației, 657 875 de lei, adică în jur de 34 de mii de euro. Tot acolo demnitara deține și un garaj de 21,5 m.p., cu valoarea de 121 025 de lei, adică în jur de 6 mii de euro. Ambele imobile i-au fost donate de către mama sa.

Locuința se află în sectorul Botanica din municipiul Chișinău, iar valoarea indicată de Irina Vlah e cea din evaluarea cadastrală – o arată fișa cadastrală a imobilului. Din document mai aflăm că apartamentul a fost cumpărat în anul 2015. Blocul are câteva zeci de apartamente și a fost construit de Compania „Star Bait”, fondată și condusă de omul de afaceri Leonid Kilovaty.

Totuși, oficial, în baza de date a Agenției Servicii Publice proprietar al apartamentului este în continuare mama Irinei Vlah. Nu există nici o mențiune despre faptul că apartamentul ar fi fost donat.

„Este adevărat. Obiectele imobiliare, menționate în adresarea Dvs., sunt înregistrate pe numele mamei mele. La sfârșitul anului 2020 au fost perfectate actele notariale aferente transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor, de aceea am considerat că este corect să le indic în declarația de avere depusă pentru anul 2020. În perioada următoare vor fi întreprinse acțiunile prevăzute de normele legale, pentru a opera modificările necesare la Agenția Servicii Publice”, ne-a răspuns Irina Vlah la întrebarea dacă apartamentul, într-adevăr, i-a fost donat.

Irina Vlah: „Nu am participat la procurarea imobilului, dar am participat în limita posibilităților la amenajarea lui”

Mama guvernatoarei a cumpărat apartamentul și garajul în anul 2015, când avea 66 de ani. Am întrebat-o pe Irina Vlah dacă a contribuit la procurarea locuinței, având în vedere că puțini pensionari și-ar putea permite să facă astfel de cumpărături. „Cât privește veniturile mamei mele, legate de procurarea imobilelor. Sunt sigură că știți despre faptul că serviciile responsabile ale statului monitorizează și verifică toate achizițiile mari, și colectează probe referitoare la proveniența veniturilor mamei mele. Aici vreau să menționez că, mama mea are în spate o istorie lungă de muncă iar, mai mulți ani, o parte importantă din venituri a provenit din activitățile de gospodărie, la care au luat parte toți membrii familiei. Mai mulți ani în urmă mama a decis să investească economiile sale în obiecte imobiliare, considerând imobiliarele o cale bună de protejare a economiilor. Nu am participat la procurarea imobilului, dar am participat în limita posibilităților la amenajarea lui”, ne-a răspuns Irina Vlah.

Victor Gaiciuc: același bloc, alt preț. La fel, donație de la părinți

În blocul construit de compania lui Leonid Kilovaty are apartament și actualul ministru al Apărării, Victor Gaiciuc. Deși este mai spațios ca al Irinei Vlah, apartamentul acestuia este de zece ori mai ieftin, cel puțin așa arată declarația de avere a ministrului. Astfel, 130 de m.p. într-un bloc la acel moment nou în Chișinău ar valora 67 070 de lei sau în jur de 3 mii de euro. Locuința a fost cumpărată, printr-un contract de investiții, de către socrii lui Victor Gaiciuc, la 1 septembrie 2005, iar 6 luni mai târziu socrii au perfectat actul de donație.

L-am întrebat pe Victor Gaiuciuc de ce a indicat acest preț, de vreme ce chiar și în fișa cadastrală a apartamentului valoarea, stabilită în 2004, este de 801 128 de mii de lei, adică în jur de 42 de mii de euro. Iată răspunsul:

„Apartamentul a fost donat soției, Gaiciuc Valentina, de către părinți, iar valoarea normativă a acestuia a fost indicată în mărime de 67 070 de lei conform prevederilor pct. 4 din Contractul de donație sus-indicat și Certificatul cu privire la valoarea bunului imobil nr. 4971/06, eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial mun. Chișinău la 6 februarie 2006”.

În momentul în care au încheiat contractul de ivestiție în acest apartament, socrii lui Victor Gaiciuc aveau 73 și, respectiv, 69 de ani.

Încă un apartament al lui Victor Gaiciuc, privatizat cu 7 mii de lei

Apartamentul de la Botanica însă nu este singurul imobil deținut de ministrul Apărării și indicat în declarații cu o valoare mult mai mică decât cea de piață. Astfel, familia sa are încă o locuință, cu suprafața de 73 de metri pătrați, cumpărat tot în 2006, a cărui valoare ar fi de 7 122 de lei.

În răspunsul pe care ni l-a oferit, Victor Gaiciuc susține că acest apartament i-a fost repartizat de Ministerul Apărării în anul 1995, în calitate de apartament de serviciu, „iar ulterior a fost privatizat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-predare a locuinței în proprietate privată încheiat cu Consiliul municipal Chișinău și a Hotărârii Comisiei de privatizare nr. 11 din 3 noiembrie 2006, în conformitate cu cerințele legii privatizării fondului de locuințe nr. 1324 din 10.03.1993. Respectiv, prețul de vânzare (privatizare) al apartamentului în mărime de 7 122 de lei este stipulat expres la pct. 3 al Contractului menționat”.

Expertă anticorupție: ”Claritate ar putea face un control fiscal”

Experta anticorupție Mariana Kalughin apreciază că situații de felul celor descrise mai sus devin oarecum firești în Republica Moldova. ”Demnitarii obișnuiesc să folosească numele persoanelor apropiate pentru a-și diminua proprietățile. Evident, în astfel de cazuri, ar fi importantă inițierea unui control fiscal în privința părinților/socrilor demnitarilor – or, valoarea imobilelor pare să excedeze veniturile pe care aceștia puteau să le dețină. Însă, nu cred să aibă perspective o sesizare în acest sens – și pentru inițierea unui control fiscal sunt stabilite anumite termene de prescripție. Astfel, singura sancțiune aplicabilă este sancțiunea unei reputații îndoielnice – sancțiune care nu cred să descurajeze demnitarii, pentru care reputația nu constituie valoare”.

Irina Vlah este doctor în Drept, potrivit CV-ului publicat pe pagina web a Executivului gagauz.. Imediat după absolvirea facultății, în 1996 a lucrat în calitate de juristă la Serviciul Fiscal al Găgăuziei, apoi a condus Direcția juridică a Comitetului Executiv al Găgăuziei. Din anul 2004 și până în anul 2015 a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova. În anul 2015 a fost aleasă bașkan al autonomiei găgăuze, iar în 2019 – realeasă.

Victor Gaiciuc are gradul militar de general de divizie. Potrivit CV-ului său, în perioada sovietică a lucrat în cadrul Forțelor Aeriene ale Uniunii Sovietice. În 1993 s-a întors în Republica Moldova și a deținut diverse funcții în cadrul Ministerului Apărării, inclusiv de viceministru și ministru. Între anii 2005-2009 a fost ambasador al Republicii Moldova în Belgia. Din 2010 până în 2019 a lucrat în sectorul privat, apoi a devenit deputat pe lista socialiștilor, funcție pe care a părăsit-o în august 2019 în favoarea celei de consilier pe probleme militare al președintelui Igor Dodon. În noiembrie 2020 a devenit ministru al Apărării.

Viorica Zaharia

Această investigație apare cu suportul Fundației Soros Moldova. Fundația nu intervine în politica editorială a redacției.

Preluat cu acordul moldovacurata.md