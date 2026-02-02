Ecologic

Vânătoarea restricționată la nivel național, doar vulpea și șacalul mai pot fi vânați cu derogări

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat astăzi, 02.02.2026, aplicarea unor restricții stricte privind desfășurarea activităților de vânătoare pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră. Măsurile au fost adoptate prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și sunt menite să reglementeze cotele de recoltare și protecția resurselor cinegetice într-un context legislativ actualizat.

Ce prevede noua reglementare:

  • Se interzice practicarea vânătorii și a reglementării numerice pentru toate speciile cinegetice pentru care există cote aprobate, indiferent dacă activitățile sunt individuale sau colective.
  • Excepții: doar pentru vulpe (Vulpes vulpes) și șacal (Canis aureus), care pot fi vânați fără limită de cotă, dar numai cu respectarea strictă a regimului zonei de frontieră și a normelor de protecție a ecosistemului.

Autoritățile de frontieră recomandă cetățenilor și vânătorilor să respecte cadrul legal în vigoare și să se informeze în prealabil despre toate condițiile și permisele necesare pentru desfășurarea activităților în zonele reglementate.

